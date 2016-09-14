На Тайвань обрушился мощный тайфун "Меранти" (видео)
На Тайвань обрушился самый мощный в 2016 году тайфун "Меранти".
Об этом сообщает The Weather Channel.
Число жертв тайфуна "Лайонрок" в Японии достигло 17
Утром 14 сентября из-за сильного ветра миллионы людей остались без электричества.
В ряде муниципалитетов на юге и востоке Тайваня сегодня закрыты школы и университеты. В уезде Пиндун главная автобусная компания приостановила работу. Также приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы.
Больше всего от тайфуна могут пострадать жители небольших деревень, которые не оправились от последствий прошлого тайфуна - "Непартак". Сейчас местные жители в спешке пытаются восстановить поврежденные дома и укрепить крыши на них.
Wind gusts getting more and more violent in Kenting #Taiwan super #typhoon #Meranti pic.twitter.com/CEDddv3PHa— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 14, 2016
Напомним, в Новой Англии (США) сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, в результате чего тысячи людей остались без электроэнергии.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°