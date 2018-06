На Тайвань обрушился мощный тайфун "Меранти" (видео)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Утром 14 сентября из-за сильного ветра миллионы людей остались без электричества.

В ряде муниципалитетов на юге и востоке Тайваня сегодня закрыты школы и университеты. В уезде Пиндун главная автобусная компания приостановила работу. Также приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы.

Больше всего от тайфуна могут пострадать жители небольших деревень, которые не оправились от последствий прошлого тайфуна - "Непартак". Сейчас местные жители в спешке пытаются восстановить поврежденные дома и укрепить крыши на них.

Wind gusts getting more and more violent in Kenting #Taiwan super #typhoon #Meranti pic.twitter.com/CEDddv3PHa