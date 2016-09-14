На Тайвань обрушился мощный тайфун "Меранти" (видео)

09:47, 14 сентября 2016
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На Тайвань обрушился самый мощный в 2016 году тайфун "Меранти".

twitter.com @Ryan Maue
На Тайвань обрушился мощный тайфун "Меранти" / twitter.com @Ryan Maue

Об этом сообщает The Weather Channel.

Число жертв тайфуна "Лайонрок" в Японии достигло 17

Утром 14 сентября из-за сильного ветра миллионы людей остались без электричества.

В ряде муниципалитетов на юге и востоке Тайваня сегодня закрыты школы и университеты. В уезде Пиндун главная автобусная компания приостановила работу. Также приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы.

Больше всего от тайфуна могут пострадать жители небольших деревень, которые не оправились от последствий прошлого тайфуна - "Непартак". Сейчас местные жители в спешке пытаются восстановить поврежденные дома и укрепить крыши на них.

Напомним, в Новой Англии (США) сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, в результате чего тысячи людей остались без электроэнергии.

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