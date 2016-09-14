В Киеве сегодня днем до +20°, без осадков

08:30, 14 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в столице воздух прогреется до +20°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 19:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

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