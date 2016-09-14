В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +29° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.7 м/с.
Сегодня на украинских дорогах тепло и сухо, завтра ожидается похолодание
Во Львове 14 сентября солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду небольшая облачность. Температура +23°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +29°, ветер северный и северо-восточный, до 4.4 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +18°, ветер северный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем +21°. Ветер северный, слабый.
В Украине до 16 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +20°. Ветер северный, до 4.3 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°