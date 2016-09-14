В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +29° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

В Укриане сегодня без осадков / texturify.com

В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.7 м/с.

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Во Львове 14 сентября солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду небольшая облачность. Температура +23°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +29°, ветер северный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

На юге Украины сегодня до +29° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +18°, ветер северный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +25°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +21°. Ветер северный, слабый.

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В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +20°. Ветер северный, до 4.3 м/с.

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