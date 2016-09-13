В Киеве завтра без осадков, температура днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +20°.

В Киеве завтра без осадков / kyivcity.travel

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +14°.

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Ветер переменный, до 6.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 19:12.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Украине похолодает, теплая погода сохранится только в южных областях - там воздух прогреется до +29°.