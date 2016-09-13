Практически по всей Украине завтра похолодает, тепло будет только на юге - до +29° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в Украине похолодает, теплая погода сохранится только в южных областях - там воздух прогреется до +29°.

В Украине завтра похолодает / flickr.com Sergei Morugin

В Киеве завтра малооблачно, ночью +8°, днем +20°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.

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Во Львове 14 сентября без осадков, ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

В Виннице в среду малооблачно. Температура ночью +6°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +12°, днем +29°, ветер переменный, умереннный.

На юге завтра до +29° / УНИАН

Харькове в среду малооблачно, температура ночью +7°, днем +18°. Ветер северный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +8°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду малооблачно, температура ночью +12°, днем +20°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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