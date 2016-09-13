Практически по всей Украине завтра похолодает, тепло будет только на юге - до +29° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в Украине похолодает, теплая погода сохранится только в южных областях - там воздух прогреется до +29°.
В Киеве завтра малооблачно, ночью +8°, днем +20°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.
Сегодня на украинских дорогах тепло и сухо, завтра ожидается похолодание
Во Львове 14 сентября без осадков, ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.3 м/с.
В Виннице в среду малооблачно. Температура ночью +6°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +12°, днем +29°, ветер переменный, умереннный.
Харькове в среду малооблачно, температура ночью +7°, днем +18°. Ветер северный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +8°, днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду малооблачно, температура ночью +12°, днем +20°, ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°