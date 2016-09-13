Ливни затопили индийский штат Андхра-Прадеш

16:01, 13 сентября 2016
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В некоторых районах штата Андхра-Прадеш (Индия) минувшей ночью прошли сильные ливни, один человек погиб.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает NDTV.

Ливни затопили австралийский штат Виктория

Дождь затопил дороги, поля и многочисленные улицы. В результате обрушения стены одного из домов погибла пожилая женщина.

Несколько рейсов пассажирских поездов были отменены, поскольку вода размыла железнодорожные пути. В городе Гуразала также не работал автовокзал.

Местным жителям пришлось забираться на крыши из-за того, что вода затопила их дома.

Напомним, в индийском штате Бихар в результате наводнения погибли 228 человек.

Сильные ливни прошли на северо-западе и северо-востоке штата. В частности, в районе Пурния за сутки выпало более 11 мм осадков.

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