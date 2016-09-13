На северо-востоке США из-за шторма тысячи людей остались без электричества
В Новой Англии (США) сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, в результате чего тысячи людей остались без электроэнергии.
Об этом сообщает The Weather Channel.
На Филиппинах пронесся торнадо (фото)
В частности, на юге штата Нью-Гэмпшир 22 тысячи пользователей остались без электричества вследствие шторма.
В нескольких районах Массачусетса сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, 18 тыс. человек лишились электроэнергии.
Сообщается, что в аэропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) скорость ветра достигала 75 м/ч.
О пострадавших информации не поступало.
Tree down in the area of 77 Barre Rd and power out. Natl Grid notified pic.twitter.com/FrkA2lOOdX— Hubbardston Police (@HubPD) September 11, 2016
Напомним, в ближайшие дни на Тайвань обрушится тайфун "Меранти", который принесет сильные дожди и цунами.
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