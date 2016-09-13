На северо-востоке США из-за шторма тысячи людей остались без электричества

14:36, 13 сентября 2016
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В Новой Англии (США) сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, в результате чего тысячи людей остались без электроэнергии.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

На Филиппинах пронесся торнадо (фото)

В частности, на юге штата Нью-Гэмпшир 22 тысячи пользователей остались без электричества вследствие шторма.

В нескольких районах Массачусетса сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, 18 тыс. человек лишились электроэнергии.

Сообщается, что в аэропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) скорость ветра достигала 75 м/ч.

О пострадавших информации не поступало.

Напомним, в ближайшие дни на Тайвань обрушится тайфун "Меранти", который принесет сильные дожди и цунами.

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