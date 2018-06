На северо-востоке США из-за шторма тысячи людей остались без электричества

Об этом сообщает The Weather Channel.

В частности, на юге штата Нью-Гэмпшир 22 тысячи пользователей остались без электричества вследствие шторма.

В нескольких районах Массачусетса сильный ветер повалил деревья и линии электропередач, 18 тыс. человек лишились электроэнергии.

Сообщается, что в аэропорту "Логан" (Бостон, Массачусетс) скорость ветра достигала 75 м/ч.

О пострадавших информации не поступало.

Tree down in the area of 77 Barre Rd and power out. Natl Grid notified pic.twitter.com/FrkA2lOOdX