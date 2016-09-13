Сегодня на украинских дорогах тепло и сухо, завтра ожидается похолодание

Сегодня на дорогах Украины будет тепло и без осадков. Завтра похолодает, в Харьковской области возможны осадки.

На дорогах Украины практически без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +28°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, малооблачно.

На трассе Киев - Ужгород во вторник солнечно, температура в дороге +24° … +30°. Во среду без осадков, температура до +28°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до +25°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +29°. 14 сентября на этом направлении переменная облачность, в Харьковской области пройдет дождь, температура +17°… +21°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +28° … +31°. По данному направлению в среду солнечно, температура до +28°.

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