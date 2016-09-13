КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения

12:07, 13 сентября 2016
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Из-за разрушительного наводнения Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы.

REUTERS
REUTERS

Об этом заявили ООН и Международный Красный Крест, передает Русская служба BBC.

По официальным данным, из-за наводнения в КНДР погибли 133 человека, еще 400 пропали без вести. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть регионы, пострадавшие от наводнения.

Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

Вода уничтожила часть урожая, многие местные жители также лишились своих домов. Спасатели до сих пор не могут попасть в наиболее пострадавшие районы.

Отмечается, что Северная Корея уже страдает от недостатка продуктов питания и серьезно зависит от международной помощи, так как не может самостоятельно прокормить свое население. Наводнение лишь усугубит эти проблемы.

Напомним, нынешнее наводнение стало самым крупным стихийным бедствием в КНДР почти за 70 лет.

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