КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения
Из-за разрушительного наводнения Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом заявили ООН и Международный Красный Крест, передает Русская служба BBC.
По официальным данным, из-за наводнения в КНДР погибли 133 человека, еще 400 пропали без вести. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть регионы, пострадавшие от наводнения.
Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех
Вода уничтожила часть урожая, многие местные жители также лишились своих домов. Спасатели до сих пор не могут попасть в наиболее пострадавшие районы.
Отмечается, что Северная Корея уже страдает от недостатка продуктов питания и серьезно зависит от международной помощи, так как не может самостоятельно прокормить свое население. Наводнение лишь усугубит эти проблемы.
Напомним, нынешнее наводнение стало самым крупным стихийным бедствием в КНДР почти за 70 лет.
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