Август-2016 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

11:28, 13 сентября 2016
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Август 2016 года был самым теплым за последние 136 лет (с начала метеонаблюдений).

Reuters
Reuters

Об этом говорится в отчете NASA.

В августе этого года температура была на 0,16° выше, чем в августе 2014 года, которому принадлежал предыдущий температурный рекорд, и на 0,98° выше среднего показателя.

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В то же время ученые отмечают, что для понимания происходящих климатических изменений, которые влияют на планету, наиболее важными являются долгосрочные тенденции.

Август-2016 стал 11 месяцем подряд, который устанавливает температурные рекорды.

Напомним, июль 2016 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за последние 136 лет.

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