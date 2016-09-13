В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь

10:31, 13 сентября 2016
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Ночью 12 сентября температура воздуха в столице не опустилась ниже +18,4°, что на 2,9° выше предыдущего рекордного значения для этих суток.

nastol.com.ua
В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь / nastol.com.ua

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура ночью 12 сентября в Киеве не опустилась ниже +18,4°, что на 2,9° выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1927 и 1954 годов", - говорится в сообщении.

Это значение температуры превышает климатическую норму на 7,3°.

Напомним, 5 сентября в Киеве среднесуточная температура на 0,3° превысила предыдущий рекорд далекого 1891 года и составила +22,9°.

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