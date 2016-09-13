В Южной Корее произошло рекордное по мощности землетрясение

09:27, 13 сентября 2016
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В Южной Корее 12 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Korea Times.

Первый заметный толчок магнитудой 5,8 произошел в 19:44 по местному времени в городе Кенджу (провинция Кенсан-Пукто).

В результате землетрясения в Македонии постраждали около 100 человек

Позже, в 20:32, примерно в том же месте произошли новые толчки. Их магнитуда составила 5,8 балла, что стало рекордом для Южной Кореи за всю историю наблюдений (с 1978 года).

Сообщается, что колебания ощущались по всей стране, местные власти провели эвакуацию в пострадавших от толчков районах. В результате землетрясения шесть человек получили травмы.

АЭС и крупные заводы, которые расположены в этом регионе, от землетрясения не пострадали и работают в штатном режиме.

Напомним, в Танзании 10 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли 13 человек, еще 203 получили травмы.

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