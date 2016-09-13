Сегодня в Киеве до +28°, осадков синоптики не обещают

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 сентября, в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.

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