Сегодня в Киеве до +28°, осадков синоптики не обещают

08:30, 13 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 сентября, в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.

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