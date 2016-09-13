Сегодня в Киеве до +28°, осадков синоптики не обещают
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 сентября, в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.
Водителей на популярных маршрутах Украины ожидает теплая погода без осадков
Сегодня солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 75 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей