В Украине сегодня солнечно и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня без осадков, днем +28°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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Во Львове 13 сентября солнечно, температура воздуха днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Украине до +31° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +26°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +27°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +29°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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