Завтра днем в столице до +28°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +28°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +20°.

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Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.