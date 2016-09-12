В Украине завтра без осадков, на юге воздух погреется до +31° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.
В Киеве завтра малооблачно, ночью +12°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
Водителей на популярных маршрутах Украины ожидает теплая погода без осадков
Во Львове 13 сентября без осадков, ночью +13°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +11°, днем +29°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Виннице во вторник малооблачно. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, легкий.
Харькове во вторник малооблачно, температура ночью +10°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +13°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +11°, днем +29°, переменный, слабый.
Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в воскресенье
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°