В Украине завтра без осадков, на юге воздух погреется до +31° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / galleryua.com, berlum

В Киеве завтра малооблачно, ночью +12°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

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Во Львове 13 сентября без осадков, ночью +13°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +11°, днем +29°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Виннице во вторник малооблачно. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°, ветер переменный, легкий.

В Украине завтра до +31° / УНИАН

Харькове во вторник малооблачно, температура ночью +10°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +13°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +13°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +11°, днем +29°, переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +13°, днем +29°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

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