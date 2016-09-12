На Тайвань надвигается тайфун "Меранти"
В ближайшие дни на Тайвань обрушится тайфун "Меранти", который принесет сильные дожди и цунами.
Об этом сообщает AccuWeather.
В результате наводнения в КНДР погибли не менее 130 человек
На данный момент скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 км/ч.
По прогнозам метеорологов, тайфун обрушится на Тайвань в среду утром. Страну ожидают сильные дожди и оползни, больше всего может пострадать восточное побережье.
После Тайваня "Меранти" направится в сторону Китая. Кроме того, в конце недели ливни ожидаются в Южной Корее и Японии.
Напомним, в результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.
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