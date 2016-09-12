На острове Реюньон проснулся вулкан (видео)

На французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.

На острове Реюньон проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез / explorizers.com

Об этом сообщает Euronews.

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Извержение произошло в воскресенье утром.

К счастью, вулкан расположен на южном склоне острова, где нет населенных пунктов. Подобные извержения на Реюньоне является популярным аттракционом для туристов и местных жителей: обычно тысячи людей собираются посмотреть, как из жерла вулкана вытекает лава.

Напомним, вулкан Ключевской (РФ) 7 сентября выбросил попел на 8 и 11 км над уровнем моря.