На острове Реюньон проснулся вулкан (видео)

15:16, 12 сентября 2016
981
0

На французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.

explorizers.com
На острове Реюньон проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез / explorizers.com

Об этом сообщает Euronews.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Извержение произошло в воскресенье утром.

К счастью, вулкан расположен на южном склоне острова, где нет населенных пунктов. Подобные извержения на Реюньоне является популярным аттракционом для туристов и местных жителей: обычно тысячи людей собираются посмотреть, как из жерла вулкана вытекает лава.

Напомним, вулкан Ключевской (РФ) 7 сентября выбросил попел на 8 и 11 км над уровнем моря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
75 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей