Число жертв наводнения в Индии увеличилось до 228

В индийском штате Бихар в результате наводнения погибли 228 человек.

Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

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Сильные ливни прошли на северо-западе и северо-востоке штата. В частности, в районе Пурния за сутки выпало более 11 мм осадков.

По информации местных властей, уровень воды в реке Пунпун превысил допустимые значения в нескольких районах штата Бихар.

Синоптики предупреждают жителей центральных и северо-восточный регионов Индии о сильных дождях 12 сентября.

Напомним, не менее 130 человек погибли в результате наводнения в провинции Хамген-Пухто в Северной Корее.