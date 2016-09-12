Число жертв наводнения в Индии увеличилось до 228

14:31, 12 сентября 2016
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В индийском штате Бихар в результате наводнения погибли 228 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

Сильные ливни прошли на северо-западе и северо-востоке штата. В частности, в районе Пурния за сутки выпало более 11 мм осадков.

По информации местных властей, уровень воды в реке Пунпун превысил допустимые значения в нескольких районах штата Бихар.

Синоптики предупреждают жителей центральных и северо-восточный регионов Индии о сильных дождях 12 сентября.

Напомним, не менее 130 человек погибли в результате наводнения в провинции Хамген-Пухто в Северной Корее.

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