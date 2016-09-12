Водителей на популярных маршрутах Украины ожидает теплая погода без осадков

13:00, 12 сентября 2016
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В понедельник и во вторник на украинских дорогах будет тепло, осадков не ожидается.

loginincorrect.livejournal.com
На популярных маршрутах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +28°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник небольшая облачность, во Львовской области возможна гроза, температура в дороге +25° … +32°. Во вторник без осадков, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в воскресенье

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, малооблачно. Завтра на данном маршруте солнечно и без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +29°. 13 сентября на этом направлении переменная облачность, температура +26°… +28°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +29° … +31°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +30°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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