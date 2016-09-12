Водителей на популярных маршрутах Украины ожидает теплая погода без осадков
В понедельник и во вторник на украинских дорогах будет тепло, осадков не ожидается.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +28°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, солнечно.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник небольшая облачность, во Львовской области возможна гроза, температура в дороге +25° … +32°. Во вторник без осадков, температура до +30°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в воскресенье
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, малооблачно. Завтра на данном маршруте солнечно и без осадков, температура до +29°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +29°. 13 сентября на этом направлении переменная облачность, температура +26°… +28°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +29° … +31°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°