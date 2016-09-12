В Украине до 16 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

До 16 сентября в большинстве областей Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность / Jesica Geffre

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, до 16 сентября в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киеву и области до 16 сентября также будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Напомним, на этой неделе в Украине будет тепло, во вторник на юге температура поднимется до +32°.