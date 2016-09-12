Землетрясение в Танзании: 13 погибших, более 200 раненых
В Танзании в субботу, 10 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли 13 человек, еще 203 получили травмы.
Об этом сообщает BBC.
В России произошло землетрясение
Значительный ущерб был нанесен городу Букобу, именно здесь погибли большинство из 13 жертв.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
В местной полиции сообщили, что сейчас многих пострадавших уже выписали из больницы, а ситуация находится под контролем.
Напомним, число пострадавших в результате произошедшего вчера, 11 сентября, на окраине Скопье (Македония) землетрясения возросло до 100 человек.
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