Землетрясение в Танзании: 13 погибших, более 200 раненых

В Танзании в субботу, 10 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли 13 человек, еще 203 получили травмы.

Reuters

Об этом сообщает BBC.

Читайте также В России произошло землетрясение

Значительный ущерб был нанесен городу Букобу, именно здесь погибли большинство из 13 жертв.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

В местной полиции сообщили, что сейчас многих пострадавших уже выписали из больницы, а ситуация находится под контролем.

Напомним, число пострадавших в результате произошедшего вчера, 11 сентября, на окраине Скопье (Македония) землетрясения возросло до 100 человек.