Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в воскресенье
На этой неделе в Украине будет тепло, во вторник на юге температура поднимется до +32°. В воскресенье в западных областях возможны осадки.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +30°.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)
Во вторник, 13 сентября, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +24°...+32°.
В среду, 14 сентября, в Украине без осадков. Температура ночью +7°...+11°, днем до +29°.
В четверг практически по всей Украине солнечно, в Луганской области возможен дождь, ночью +4°...+11°, днем до +24°.
В пятницу в Украине солнечно и без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+27°.
В субботу по всей стране без осадков. Температура ночью +6°...+13°, днем до +27°.
В воскресенье на западе Украины пройдут дожди, температура ночью +5°...+12°, днем до +26°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°