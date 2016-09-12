Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в воскресенье

10:32, 12 сентября 2016
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На этой неделе в Украине будет тепло, во вторник на юге температура поднимется до +32°. В воскресенье в западных областях возможны осадки. 

УНИАН
Практически всю неделю в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +30°.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)

Во вторник, 13 сентября, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +24°...+32°.

В среду, 14 сентября, в Украине без осадков. Температура ночью +7°...+11°, днем до +29°. 

В четверг практически по всей Украине солнечно, в Луганской области возможен дождь, ночью +4°...+11°, днем до +24°. 

В пятницу в Украине солнечно и без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+27°.

В субботу по всей стране без осадков. Температура ночью +6°...+13°, днем до +27°.

В воскресенье на западе Украины пройдут дожди, температура ночью +5°...+12°, днем до +26°.

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