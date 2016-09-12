В результате наводнения в КНДР погибли не менее 130 человек

Не менее 130 человек погибли в результате наводнения в провинции Хамген-Пухто в Северной Корее.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Читайте также Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

По официальным данным властей КНДР, еще минимум 400 человек числятся пропавшими без вести, а около 100 тысяч человек остались без крова.

Наводнение произошло из-за продолжительных дождей, которые начались еще в конце августа, и тайфуна "Лайонрок". В результате из берегов вышла река Туманган. Были затоплены более 100 километров дорог и сельскохозяйственные угодья.

Власти Северной Кореи объявили мобилизацию населения, а также отправили военных помогать в ликвидации последствий наводнения. По информации руководства страны, нынешнее наводнение стало самым крупным стихийным бедствием в стране почти за 70 лет.

Напомним, в штате Виктория (Австралия) сильный дождь привел к подтоплениям. Многих людей эвакуировали.