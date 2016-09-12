Сегодня в Киеве до +29°, осадков не ожидается

08:30, 12 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в столице воздух прогреется до +29°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.

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