Сегодня в Киеве до +29°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в столице воздух прогреется до +29°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

Читайте также Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности - 5 класса

Сегодня солнце в столице взошло в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.