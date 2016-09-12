В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)

08:04, 12 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.

Sergey Zozula, panoramio
В Украине сегодня без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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Во Львове 12 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +29°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +29°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 3.2 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +30° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до +27°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.0 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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