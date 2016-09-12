В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
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Во Львове 12 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +29°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +31°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +29°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Харькове солнечно. Температура до +27°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.0 м/с.
В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°