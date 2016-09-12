В результате землетрясения в Македонии пострадали около 100 человек

00:16, 12 сентября 2016
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Число пострадавших в результате произошедшего вчера, 11 сентября, на окраине Скопье землетрясения возросло до 100 человек. 

Stefan Didam/wikipedia.org
Stefan Didam/wikipedia.org

Об этом собщает ТАСС со ссылкой на Македонское информационное агентство (MIA).

Горожане получили ранения различной степени тяжести, в основном это переломы рук и ног.

Более 40 пациентов были доставлены в столичную клинику Святого Наума Охридского, остальные пострадавшие - в больницу "8-го сентября".

Количество жертв землетрясения в Италии увеличилось до 296

Согласно имеющейся информации, магнитуда толчка составила 5,3. В настоящий момент о каких-либо крупных разрушениях не сообщается. Отмечаются только незначительные повреждения в квартирах и домах.

По данным MIA, Национальным центром управления кризисными ситуациями для местных граждан открыта горячая линия, в ходе которой горожане могут обратиться с заявлением об ущербе от стихийного бедствия.

Последняя информация местных СМИ свидетельствует о том, что в 21:00 по местному времени произошел еще один толчок приблизительной магнитудой 2,1.

На окраинах Скопье в воскресенье ранее произошло три подземных толчка магнитудой 3,9, 2,8 и 5,1. Их эпицентр находился в 7 км к востоку от македонской столицы. Очаг залегал на глубине 2 км.

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 3 сентября, в американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Землетрясение зафиксировано в 14 километрах на северо-запад от города Пауни. Подземные толчки ощущали жители 6 других штатов - Канзаса, Арканзаса, Миссури, Техаса, Небраски и Айовы.

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