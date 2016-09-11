В России произошло землетрясение

Жертв и разрушений нет, рабочие группы населенных пунктов обследуют территории.

Колебание земной коры зафиксировано на глубине 12 тысяч метров / Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в воскресенье в Амурской области РФ, пострадавших нет. Об этом сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС России, передает ТАСС.

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"В 17:08 (11:08) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области поступило сообщение о том, что на территории Зейского района произошло сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что колебание земной коры зафиксировано на глубине 12 тысяч метров с магнитудой 4,1, силой до 2 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Зейском районе в 14 км юго-восточнее города Зея.

Жертв и разрушений нет, рабочие группы населенных пунктов обследуют территории.