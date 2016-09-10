Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности - 5 класса

20:33, 10 сентября 2016
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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) практически по всей Украине на протяжении 10-12 сентября.

REUTERS
REUTERS

Об этом со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 10-12 сентября почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Практически по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

"По Киеву и области на протяжении 10-12 сентября также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине температура поднимется до +30°, без осадков.

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