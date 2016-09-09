В Филадельфии из-за сильной жары закрывают школы

В городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) из-за аномальной для сентября жары в пятницу, 9 сентября, школы закроются раньше, чем обычно.

Reuters

Об этом сообщает NBC Philadelphia.

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Все занятия, которые запланированы в государственных и частных школах на время после полудня, отменены. Ожидается, что температура воздуха поднимется выше 32°, а влажность превысит 60%.

Как сообщает 6abc.com, в четверг, 8 сентября, из-за жары закрыли школы в городе Трентон, который также находится в штате Пенсильвания. Здесь занятия отменили и в пятницу.

Напомним, из-за экстремальной жары в индийском штате Андхра-Прадеш за последние четыре месяца погибли 723 человека.