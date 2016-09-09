На Филиппинах пронесся торнадо (фото)

В среду, 7 сентября, в городе Бого (Филиппины) понесся торнадо, который нанес значительные разрушения.

На Филиппинах пронесся торнадо / facebook.com City Government of Bogo

Об этом сообщает администрация города в Facebook.

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Торнадо начался 16:30 по местному времени.

Стихия полностью разрушила четыре дома, повредила еще 16. Сильный ветер снес крыши домов, вырвал с корнем деревья и повалил линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии. Кроме того, были повреждены 14 рыболовных судов.

Погибших нет, но четыре человека получили незначительные травмы

Напомним, в воскресенье, 28 августа, в американском штате Миннесота пронесся торнадо. Скорость ветра достигала 181 км/ч.