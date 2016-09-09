В Португалии бушуют сразу 11 лесных пожаров (фоторепортаж)

14:21, 9 сентября 2016
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В разных регионах Португалии одновременно горят 11 лесных пожаров.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Спасателям удалось взять под контроль лесной пожар возле Марселя

В частности, один из крупнейших пожаров горит в курортном регионе Алгарве. Здесь с огнем борются более 400 пожарных и несколько вертолетов.

Еще один крупный пожар разгорелся на севере страны - в городе Гуарда, где огонь тушат с четырех самолетов.

Информация о пострадавших и эвакуированных пока не поступала.

Напомним, из-за лесного пожара, который начался в автономной области Валенсия (Испания), спасатели эвакуировали местных жителей.

Пожар начался в трех местах между муниципалитетами Хавеа и Бенитачель во второй половине дня в воскресенье, 4 сентября. 

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