В Португалии бушуют сразу 11 лесных пожаров (фоторепортаж)

В разных регионах Португалии одновременно горят 11 лесных пожаров.

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, один из крупнейших пожаров горит в курортном регионе Алгарве. Здесь с огнем борются более 400 пожарных и несколько вертолетов.

Еще один крупный пожар разгорелся на севере страны - в городе Гуарда, где огонь тушат с четырех самолетов.

Информация о пострадавших и эвакуированных пока не поступала.

Напомним, из-за лесного пожара, который начался в автономной области Валенсия (Испания), спасатели эвакуировали местных жителей.

Пожар начался в трех местах между муниципалитетами Хавеа и Бенитачель во второй половине дня в воскресенье, 4 сентября.