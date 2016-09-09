На автодорогах Украины сохранится теплая погода, осадков не ожидается

13:00, 9 сентября 2016
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На украинских дорогах 9-11 сентября температура поднимется до +32°, осадков не ожидается.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +24°...+29°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +29°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +22°... +30°. Завтра на этом маршруте солнечно, температура до +31°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +23°... +30°.

На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на западе - до +30° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +23°... +25°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +21°... +24°.  В воскресенье солнечно, до +27°.  

На Мариупольском направлении без осадков, температура +23°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается солнечная погода. В воскресенье без осадков, до +27°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +23°… +30°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье без осадков, температура до 30 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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