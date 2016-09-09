На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на западе - до +30° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +30°, без осадков.
В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°...+27°.
На завтра синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков (карта)
Во Львове завтра солнечно, ночью +13°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +13°...+27°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных ясную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +28°. В воскресенье ночью +15°, днем +29°.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье до +28°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура +14°...+28°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+26°.
В Симферополе завтра малооблачно, +13°...+28°. В воскресенье +13°...+26°, ясно и без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +25°.
В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье температура поднимется до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье без осадков, ночью +15°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура до +26°. В воскресенье температура днем +27°, без осадков.
В Сваляве завтра ясно, +27°, в вокресенье практически безоблачно, температура воздуха +11° …+26°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.
Ливни затопили австралийский штат Виктория
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +24°, ясно.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°