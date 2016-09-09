На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на западе - до +30° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +30°, без осадков.

В Украине на выходнях без осадков / kiev-live.com

В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°...+27°.

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Во Львове завтра солнечно, ночью +13°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +13°...+27°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных ясную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +28°. В воскресенье ночью +15°, днем +29°.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье до +28°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура +14°...+28°.

Прогноз на 10 сентября / УНИАН

Прогноз на 11 сентября / УНИАН

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+26°.

В Симферополе завтра малооблачно, +13°...+28°. В воскресенье +13°...+26°, ясно и без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +25°.

В Краматорске в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье температура поднимется до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье без осадков, ночью +15°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура до +26°. В воскресенье температура днем +27°, без осадков.

В Сваляве завтра ясно, +27°, в вокресенье практически безоблачно, температура воздуха +11° …+26°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.

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В Бердянске в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +24°, ясно.

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