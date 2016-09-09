Практически по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

До 12 сентября почти по всей территории Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

Почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 9-12 сентября почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киеву и области в течение 9-12 сентября также будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Напомним, 9 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.