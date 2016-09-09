Ливни затопили австралийский штат Виктория

В штате Виктория (Австралия) сильный дождь привел к подтоплениям. Многих людей эвакуировали.

REUTERS

Об этом сообщает Herald Sun.

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В частности, ливень обрушился на город Колрейн, который находится в 300 км от Мельбурна. Здесь затоплены многие здания и автодороги.

По данным спасателей, в некоторых регионах штата уже выпало более 50 мм осадков.

Метеорологи сообщают, что сильный дождь пройдет на большей территории Виктории. По прогнозам, на севере и северо-востоке штата выпадет до 70 мм осадков.

Напомним, не менее 38 человек погибли и более 92 тыс. остались без крова в результате наводнений, которые прошли в Нигере в августе.