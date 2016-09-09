Ливни затопили австралийский штат Виктория

10:33, 9 сентября 2016
641
0

В штате Виктория (Австралия) сильный дождь привел к подтоплениям. Многих людей эвакуировали.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Herald Sun.

Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

В частности, ливень обрушился на город Колрейн, который находится в 300 км от Мельбурна. Здесь затоплены многие здания и автодороги.

По данным спасателей, в некоторых регионах штата уже выпало более 50 мм осадков.

Метеорологи сообщают, что сильный дождь пройдет на большей территории Виктории. По прогнозам, на севере и северо-востоке штата выпадет до 70 мм осадков.

Напомним, не менее 38 человек погибли и более 92 тыс. остались без крова в результате наводнений, которые прошли в Нигере в августе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
75 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей