Ливни затопили австралийский штат Виктория
В штате Виктория (Австралия) сильный дождь привел к подтоплениям. Многих людей эвакуировали.
Об этом сообщает Herald Sun.
Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех
В частности, ливень обрушился на город Колрейн, который находится в 300 км от Мельбурна. Здесь затоплены многие здания и автодороги.
По данным спасателей, в некоторых регионах штата уже выпало более 50 мм осадков.
Метеорологи сообщают, что сильный дождь пройдет на большей территории Виктории. По прогнозам, на севере и северо-востоке штата выпадет до 70 мм осадков.
September 9, 2016
Напомним, не менее 38 человек погибли и более 92 тыс. остались без крова в результате наводнений, которые прошли в Нигере в августе.
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