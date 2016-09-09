В Индии из-за сильной жары погибли более 720 человек

Из-за экстремальной жары в индийском штате Андхра-Прадеш за последние четыре месяца погибли 723 человека.

В штате Андхра-Прадеш установилась аномальная жара / ozb.co.kr

Об этом сообщает India Live Today.

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Наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Читтур - 238.

Отмечается, что в прошлом году из-за жары в Индии погибли 1369 человек.

Местные власти разработали комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим, а также развернули информационную кампанию, направленную на ознакомление населения с правилами поведения во время сильной жары.

Напомним, во многих регионах Испании установилась аномальная для сентября жара - температура воздуха превышает 35°.