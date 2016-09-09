В Киеве сегодня до +22°, осадков не ожидается

08:30, 9 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 сентября в столице воздух прогреется до +22°, осадков не ожидается.

sunny7.ua
В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

На ключевых украинских трассах сохранится теплая погода, осадков не ожидается

Сегодня солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.

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