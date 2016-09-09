В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +31° (карта)

08:02, 9 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Украине днем до +31°, осадков синоптики не обещают.

galleryua.com, berlum
В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, berlum

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

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Во Львове 9 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +26°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 3.7 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +31° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +27°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.

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