В Киеве завтра без осадков, днем воздух прогреется до +25°

19:00, 8 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН в пятницу, 9 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +25°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +18°.

На ключевых украинских трассах сохранится теплая погода, осадков не ожидается

Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.

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