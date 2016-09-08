В Киеве завтра без осадков, днем воздух прогреется до +25°

Согласно данным Погода УНИАН в пятницу, 9 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +25°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +18°.

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Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.