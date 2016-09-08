На завтра синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.
В Киеве завтра малооблачно, ночью +14°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
На ключевых украинских трассах сохранится теплая погода, осадков не ожидается
Во Львове 9 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
В Виннице в пятницу будет солнечно. Температура ночью +14°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +31°, ветер переменный, легкий.
Харькове в пятницу малооблачно, температура ночью +8°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +10°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +13°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Украине до 12 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°