На завтра синоптики обещают украинцам теплую погоду без осадков (карта)

18:30, 8 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, без осадков.

Sergey Zozula, panoramio
В Украине завтра без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В Киеве завтра малооблачно, ночью +14°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

На ключевых украинских трассах сохранится теплая погода, осадков не ожидается

Во Львове 9 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

В Виннице в пятницу будет солнечно. Температура ночью +14°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +31°, ветер переменный, легкий.

УНИАН
В Украине завтра до +31° / УНИАН

Харькове в пятницу малооблачно, температура ночью +8°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +10°, днем +25°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +13°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Украине до 12 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.8 м/с.

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