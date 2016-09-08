В Испании установилась аномальная жара

Во многих регионах Испании установилась аномальная для сентября жара - температура воздуха превышает 35°.

Reuters

Об этом сообщает The Local.

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На этой неделе в городах Хаэн и Кордова температура достигла рекордного значения - воздух прогрелся аж до 45°.

Из-за таких погодных условий в стране повысился риск возникновения пожаров.

В то же время синоптики прогнозируют, что с четверга в Испании похолодает и пройдут дожди.

Напомним, из-за лесного пожара, который начался 4 сентября в испанской автономной области Валенсия, спасатели эвакуировали сотни местных жителей и туристов.