В Испании установилась аномальная жара

15:59, 8 сентября 2016
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Во многих регионах Испании установилась аномальная для сентября жара - температура воздуха превышает 35°.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Local.

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На этой неделе в городах Хаэн и Кордова температура достигла рекордного значения - воздух прогрелся аж до 45°.

Из-за таких погодных условий в стране повысился риск возникновения пожаров.  

В то же время синоптики прогнозируют, что с четверга в Испании похолодает и пройдут дожди.

Напомним, из-за лесного пожара, который начался 4 сентября в испанской автономной области Валенсия, спасатели эвакуировали сотни местных жителей и туристов. 

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