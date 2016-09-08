Из-за наводнения в Нигере погибли 38 человек
Не менее 38 человек погибли и более 92 тыс. остались без крова в результате наводнений, которые прошли в Нигере в августе.
Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, передает TVC News.
Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех
По данным правительства Нигера, из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибло 26 тыс. голов скота, более 9 тыс. зданий разрушено.
Местных жителей, которые лишись своих домов, размещают в школах и общественных зданиях. Сообщается, что уже 50 тыс. человек получили помощь от властей и неправительственных организаций.
Напомним, количество жертв наводнения в индийском штате Бихар увеличилось до 213.
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