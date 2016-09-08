На ключевых украинских трассах сохранится теплая погода, осадков не ожидается

13:00, 8 сентября 2016
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Сегодня и завтра на дорогах Украины будет тепло, осадков не ожидается.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +27°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, малооблачно.

На трассе Киев - Ужгород в четверг небольшая облачность, температура в дороге +27° … +30°. В пятницу без осадков, температура до +30°.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, малооблачно. Завтра на данном маршруте солнечно и без осадков, температура до +28°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +27°. 9 сентября на этом маршруте ясно, температура +22°… +25°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +27° … +30°. По данному направлению в пятницу  переменная облачность, температура до +28°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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