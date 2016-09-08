Ураган "Ньютон" принес ливни в Аризону и Нью-Мексико
Из-за урагана "Ньютон" в американских штатах Аризона и Нью-Мексико прошли сильные дожди.
Об этом сообщает The Weather Channel.
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"Ньютон" достиг Аризоны днем 7 сентября. На юге штата уже выпало более 140 мм осадков. Скорость ветра местами превышала 100 км/ч.
По данным Национальной службы погоды США, в городе Лас-Крусес (Нью-Мексико) всего за 20 минут выпало 25 мм осадков.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, в результате урагана "Ньютон", который обрушился на Мексику, погибли два человека.
По словам местных властей, пять человек проигнорировали предупреждения об урагане и отправились рыбачить. В результате два человека погибли, трое считаются пропавшими без вести.
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