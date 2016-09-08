В результате наводнения в Индии погибли 213 человек

11:35, 8 сентября 2016
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Количество жертв наводнения в индийском штате Бихар увеличилось до 213.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

В среду, 7 сентября, спасатели сообщили о восьми новых жертвах. Таким образом, количество погибших в результате наводнения в штате возросло до 213. Тела жертв обнаружили в округе Вайшали. 

Кроме того, во время проливных дождей погибли 86 животных.

По информации местных властей, уровень воды в реке Ганг в большинстве районов понизился и не является опасным.

Напомним, в результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева (Гватемала) погибли 9 человек, еще четверо получили травмы.

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