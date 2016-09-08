Количество жертв наводнения в Греции увеличилось до четырех

В результате наводнения, которое произошло в Греции в ночь на 7 сентября, погибли 4 человека.

Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

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Три человека погибли в городе Каламате и один в Спарте.

В то же время на севере страны спасатели продолжают искать женщину, машину которой затопило неподалеку от города Салоники.

Наводнение повредило и разрушило многие здания и дороги. Также вода затопила припаркованные автомобили. В муниципалитете Термаикос объявили чрезвычайное положение.

Напомним, в результате урагана "Ньютон", который обрушился на Мексику, погибли два человека.