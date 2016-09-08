В результате схода оползня в Гватемале погибли 9 человек

09:34, 8 сентября 2016
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В результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева (Гватемала) погибли 9 человек, еще четверо получили травмы.

Reuters
Reuters

Об этом сообщил представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Давид де Леон, передает ТАСС.

В центре Киева сошел оползень (фото)

Жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон.

В регионе спасатели эвакуировали около 30 семей, оползень разрушил несколько зданий.

Напомним, из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Греции погибли три человека.

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