В результате схода оползня в Гватемале погибли 9 человек

В результате схода оползня в муниципалитете Вилья-Нуева (Гватемала) погибли 9 человек, еще четверо получили травмы.

Reuters

Об этом сообщил представитель Национального координационного центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Давид де Леон, передает ТАСС.

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Жертвами стихии стали двое детей. Спасатели продолжают поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего после оползня.

По данным властей, погибшие находились в доме, на который из-за оползня, вызванного проливными дождями, упали бетонная стена и фургон.

В регионе спасатели эвакуировали около 30 семей, оползень разрушил несколько зданий.

Напомним, из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Греции погибли три человека.