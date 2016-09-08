В столице сегодня до +27°, осадков синоптики не обещают

Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Киеве воздух прогреется до +27°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.

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