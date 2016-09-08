В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +30° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 сентября, в Украине днем до +30°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня без осадков, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 4.5 м/с.

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Во Львове 8 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +28°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Украине до +30° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до +25°, ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +28°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +29°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +28°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +27°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 5.2 м/с.

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